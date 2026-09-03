Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में थमा गिरावट का सिलसिला, आज आ गई तेजी, चांदी के भी बढ़े भाव, जानें 24, 22, 18 कैरेट के रेट

Gold Rate Today 3rd September: सोने की कीमतों में गुरुवार को अच्छी-खासी तेजी देखने को मिली है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 10 बजकर 45 मिनट पर 24 कैरेट गोल्ड का हाजिर भाव दिल्ली में 3330 रुपये की बढ़त के साथ 1,55,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 3050 रुपये की बढ़त के साथ 1,42,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 2490 रुपये की बढ़त के साथ 1,16,660 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।