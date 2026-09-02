Gold Limit in India: घर में कितना सोना रख सकते हैं, 500, 250 और 100 ग्राम की लिमिट का क्या है सच?

Gold Tax Rules: अगर आपके घर में 500 ग्राम से ज्यादा सोने के गहने हैं, तो सिर्फ इस वजह से घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक घर में तय मात्रा से ज्यादा सोना रखना गैरकानूनी है। लेकिन असल मामला कुछ और है। इनकम टैक्स कानून में किसी व्यक्ति के लिए सोना रखने की कोई तय अधिकतम सीमा नहीं है। यानी ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक निश्चित मात्रा तक ही सोना अपने पास रख सकता है। असली सवाल यह होता है कि आपके पास मौजूद सोना आया कहां से और क्या आप उसका स्रोत साबित कर सकते हैं।