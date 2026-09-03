Sugar Price: चीनी की थोक कीमतों ने फिर खाई पलटी, गिर गए दाम, जानिए आपके शहर में क्या हैं रिटेल भाव

चीनी की थोक कीमतों में बुधवार को गिरावट दर्ज की गई। चीनीमंडी के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चीनी के थोक भाव 5800 रुपये प्रति क्विंटल से घटकर 5700 रुपये प्रति क्विंटल रह गए। कानपुर में चीनी के भाव 5850 रुपये से गिरकर 5650 रुपये प्रति क्विंटल रह गए। इसी तरह रायपुर में भाव 5500 से गिरकर 5400 रुपये, मुंबई में 5300 से गिरकर 5200 रुपये, रांची में 5500 से गिरकर 5400 रुपये, कोलकाता में 5500 से गिरकर 5400 रुपये, गुवाहाटी में 5550 से गिरकर 5450 रुपये, हैदराबाद में 5400 से गिरकर 5300 रुपये और चेन्नई में 6000 से गिरकर 5900 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गए।