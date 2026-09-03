Subhash Chandra Garg: मोदी सरकार में नहीं किया जाने लगा था पसंद, निर्मला सीतारमन से मतभेद के बाद लिया वीआरएस

2017 में एक बार फिर गर्ग की वित्त मंत्रालय में वापसी हुई। तब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे। गर्ग आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव बनाए गए। वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री और पीएमओ के दोनों कद्दावर सेक्रेटेरी (नृपेंद्र मिश्रा और पीके मिश्रा) से उनकी अच्छी बनती थी। लेकिन यह बनाव ज्यादा दिन तक नहीं रहा। दो साल के भीतर ही कुछ ऐसा हुआ कि नृपेंद्र मिश्रा उनकी हर बात को काटने लगे। बीएसएनएल, एमटीएनएल के भविष्य का सवाल हो या किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की जगह आर्थिक मदद की व्यवस्था लागू करने का सुझाव हो, सारे मुद्दों पर उनकी दलील को मिश्रा काटने लगे। इसी बीच, मई 2019 में निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री बनीं। उनसे उनकी शुरू से ही नहीं बनी।