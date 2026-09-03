India-US Trade Deal: एक शर्त पूरी कर दे अमेरिका तो भारत फाइनल कर देगा ट्रेड डील, पीयूष गोयल ने बताया कहां फंसा है पेंच

India US Tariff News: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अब एक अहम शर्त पर टिकी है। जैसे ही यह शर्त पूरी होगी, भारत ट्रेड डील की घोषणा कर देगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि जैसे ही अमेरिका भारत को दूसरे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में टैरिफ में रियायत देगा, भारत ट्रेड डील को अंतिम रूप देकर इसकी घोषणा कर देगा। गोयल ने कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ बातचीत में अपने संवेदनशील सेक्टर्स के हितों की अच्छी तरह रक्षा की है। उन्होंने यह भी बताया कि अगस्त में देश का गुड्स एक्सपोर्ट बढ़ा है। ऐसे में उन्होंने उद्योग संगठनों से भी निर्यात के लिए बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करने को कहा।