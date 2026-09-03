3 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

India-US Trade Deal: एक शर्त पूरी कर दे अमेरिका तो भारत फाइनल कर देगा ट्रेड डील, पीयूष गोयल ने बताया कहां फंसा है पेंच

India US Trade Agreement: भारत-अमेरिका ट्रेड डील की अंतिम घोषणा अब अमेरिकी टैरिफ व्यवस्था में भारत को प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले बढ़त मिलने पर निर्भर है। पीयूष गोयल ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में भारत ने अपने हित सुरक्षित रखे हैं।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Sep 03, 2026

India US Trade Deal

भारत अमेरिका से प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले रियायत चाहता है। (PC: AI)

India US Tariff News: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अब एक अहम शर्त पर टिकी है। जैसे ही यह शर्त पूरी होगी, भारत ट्रेड डील की घोषणा कर देगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि जैसे ही अमेरिका भारत को दूसरे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में टैरिफ में रियायत देगा, भारत ट्रेड डील को अंतिम रूप देकर इसकी घोषणा कर देगा। गोयल ने कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ बातचीत में अपने संवेदनशील सेक्टर्स के हितों की अच्छी तरह रक्षा की है। उन्होंने यह भी बताया कि अगस्त में देश का गुड्स एक्सपोर्ट बढ़ा है। ऐसे में उन्होंने उद्योग संगठनों से भी निर्यात के लिए बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करने को कहा।

अमेरिका से डील में भारत को क्या चाहिए?

गोयल ने साफ संकेत दिया कि भारत जल्दबाजी में किसी समझौते को लागू करने के पक्ष में नहीं है। भारत चाहता है कि अमेरिकी टैरिफ व्यवस्था में उसे वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, चीन, मलेशिया, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे दूसरे मैन्युफैक्चरिंग देशों के मुकाबले साफ बढ़त मिले। यानी बात सिर्फ टैरिफ घटने की नहीं है। भारत यह भी देख रहा है कि डील लागू होने के बाद भारतीय कंपनियां अमेरिकी बाजार में अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कितनी मजबूत स्थिति में रहेंगी। गोयल ने कहा कि भारत ने संवेदनशील सेक्टर्स में अपने हितों से समझौता नहीं किया है। कृषि और डेयरी जैसे सेक्टर अब भी सुरक्षित रखे गए हैं।

अभी तक क्या तय हुआ है?

भारत-अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर फरवरी 2026 में संयुक्त बयान जारी किया गया था। अमेरिकी मिशन की फैक्टशीट के मुताबिक, यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत के बाद तैयार हुए फ्रेमवर्क का हिस्सा है। समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय आयात पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ हटाने पर सहमति जताई थी। यह टैरिफ रूसी तेल की खरीद के चलते लगाया गया था।

इसके अलावा अमेरिका ने भारत पर लगाए गए बेस रेसिप्रोकल टैरिफ को 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने पर भी सहमति दी थी। इस तरह भारत पर प्रभावी टैरिफ जो एक समय 50 फीसदी तक पहुंच गया था, वह घटकर 18 फीसदी रहने की बात कही गई है।

अमेरिकी सामान पर भारत भी घटाएगा शुल्क

ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, डील के तहत भारत अमेरिका से आने वाले कई औद्योगिक सामानों पर टैरिफ खत्म या कम करेगा। इसके अलावा कई अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों के लिए भी शुल्क में कटौती की जाएगी। इनमें ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन, लाल ज्वार, ड्राई फ्रूट्स और नट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन ऑयल जैसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिकी वाइन और स्पिरिट्स को भी इसमें शामिल किया गया है। भारत ने अमेरिका से अगले कुछ वर्षों में 500 अरब डॉलर से ज्यादा के ऊर्जा, सूचना एवं संचार तकनीक, कोयला और दूसरे उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है।

इसके साथ ही कुछ प्रमुख सेक्टर्स में गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने पर भी दोनों देश काम करेंगे। नियमों के तहत किस उत्पाद को किस देश का माना जाएगा, यानी Rules of Origin और डिजिटल ट्रेड से जुड़े नियमों पर भी आगे बातचीत होनी है।

कहां अटका है मामला?

सबसे बड़ा पेंच अभी भी टैरिफ का ही है। गोयल पहले भी कई बार कह चुके हैं कि समझौता तभी लागू होगा जब अमेरिका ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करे, जिसमें भारतीय सामान को दूसरे प्रतिस्पर्धी मैन्युफैक्चरिंग देशों की तुलना में स्पष्ट फायदा मिले। भारत के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों पर टैरिफ चीन, वियतनाम या बांग्लादेश जैसे देशों से ज्यादा रहा, तो ट्रेड डील का फायदा सीमित हो सकता है।

दूसरी तरफ भारत ने कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील सेक्टर्स को फिलहाल सुरक्षा दी है। वहीं MSME, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर और समुद्री उत्पाद जैसे सेक्टर्स को अमेरिकी टैरिफ घटने से बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में थमा गिरावट का सिलसिला, आज आ गई तेजी, चांदी के भी बढ़े भाव, जानें 24, 22, 18 कैरेट के रेट

ये भी पढ़ें
Gold Silver Price Today

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Sept 2026 04:41 pm

Published on:

03 Sept 2026 04:41 pm

Hindi News / Business / India-US Trade Deal: एक शर्त पूरी कर दे अमेरिका तो भारत फाइनल कर देगा ट्रेड डील, पीयूष गोयल ने बताया कहां फंसा है पेंच

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

SIP Calculator: 10, 15 या 20 साल बाद चाहिए 1 करोड़ रुपये? जानिए कितना पैसा करना होगा आपको इन्वेस्ट

SIP Calculator
कारोबार

Raymond Share Price 3rd September: 13% उछला शेयर, 6 महीने में दिया 138% रिटर्न, डिफेंस और एयरोस्पेस कारोबार से मिला फायदा

Raymond Share Return
कारोबार

GDP के आंकड़ों पर भिड़े सुभाष चंद्र गर्ग और गौरव वल्लभ, 6 लाख करोड़ रुपये के बदलाव पर उठे सवाल

GDP Growth Latest News
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में थमा गिरावट का सिलसिला, आज आ गई तेजी, चांदी के भी बढ़े भाव, जानें 24, 22, 18 कैरेट के रेट

Gold Silver Price Today
कारोबार

Sugar Price: चीनी की थोक कीमतों में फिर से आई गिरावट, जानिए आपके शहर में क्या हैं रिटेल भाव

Sugar Price Drop
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.