Raymond Share Price 3rd September: 13% उछला शेयर, 6 महीने में दिया 138% रिटर्न, डिफेंस और एयरोस्पेस कारोबार से मिला फायदा

रेमंड के शेयर में तेजी सिर्फ फंडामेंटल्स तक सीमित नहीं है। टेक्निकल चार्ट भी शेयर में आगे तेजी की संभावना दिखा रहा है। ग्लोब कैपिटल मार्केट के एवीपी (रिसर्च) विपिन कुमार के मुताबिक, रेमंड का शेयर पिछले तीन साल से ज्यादा समय से एक बड़े दायरे में ट्रेड रहा था। अब शेयर इस दायरे की ऊपरी सीमा के पास पहुंच चुका है। उनके मुताबिक, अगर शेयर 785 रुपये के ऊपर मजबूती से बंद होता है, तो ब्रेकआउट की पुष्टि हो सकती है। इसके बाद शेयर नई ऊंचाई की ओर बढ़ सकता है। कुमार के अनुसार, अच्छी खरीदारी और मजबूत ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ शेयर अगले 6 से 12 महीनों में करीब 950 रुपये के स्तर तक पहुंच सकता है।