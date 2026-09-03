SIP Calculator: 10, 15 या 20 साल बाद चाहिए 1 करोड़ रुपये? जानिए कितना पैसा करना होगा आपको इन्वेस्ट

यानी 25 साल की उम्र में जहां करीब 10,200 रुपये महीने की एसआईपी से टार्गेट हासिल करने का अनुमान है। वहीं, 35 साल की उम्र में शुरुआत करने पर मासिक निवेश बढ़कर करीब 44,000 रुपये हो जाता है। यहीं पर कंपाउंडिंग का खेल समझना जरूरी है। निवेश जितने लंबे समय तक चलता है, आपके पैसे को बढ़ने और उस बढ़े हुए पैसे पर फिर रिटर्न कमाने के लिए उतना ज्यादा समय मिलता है। 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करने वाले व्यक्ति के पास 20 साल हैं। दूसरी तरफ 35 साल की उम्र में शुरुआत करने वाले के पास सिर्फ 10 साल हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, लेकिन समय आधा होने पर हर महीने लगाई जाने वाली रकम कई गुना बढ़ जाती है।