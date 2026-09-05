PF Account: 3 साल तक पैसा जमा नहीं हुआ तो क्या बंद हो जाएगा PF खाता? जानिए क्या हैं EPFO के नियम

ईपीएफओ के इस अपडेट की सबसे अहम बात यही है कि तीन साल तक ईपीएफ में योगदान नहीं होने से हर खाता अपने आप इनऑपरेटिव नहीं हो जाता। खाते की स्थिति तय करने के लिए रिटायरमेंट की उम्र, नौकरी छोड़ने का समय, विदेश में स्थायी रूप से बसने जैसी परिस्थितियों को भी देखा जाता है। इसलिए अगर आपका पुराना पीएफ खाता पड़ा है और उसमें लंबे समय से कोई योगदान नहीं हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले खाते की स्थिति जांचें और जरूरत के मुताबिक पैसा निकालने या ट्रांसफर करने की प्रक्रिया पूरी करें। समय रहते कदम उठाने से आपकी रिटायरमेंट की बचत को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।