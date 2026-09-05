Sugar Price: 15 दिन में 10 रुपये किलो सस्ती हो गई चीनी, जानिए बड़े शहरों में क्या रह गए हैं रिटेल और थोक भाव

बड़े शहरों की बात करें, तो चीनी के दाम इस समय 60 रुपये प्रति किलो के आस-पास हैं। 15 दिन पहले ये कीमतें करीब 70 रुपये प्रति किलो के आस-पास थीं। चीनीमंडी के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में शुक्रवार को चीनी का भाव 61 रुपये से घटकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया। कानपुर में यह भाव 62 रुपये से गिरकर 60 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसी तरह रायपुर में रेट 62 से घटकर 60 रुपये, मुंबई में 61 से घटकर 60 रुपये, रांची में 61 से घटकर 60 रुपये, कोलकाता में 61 से घटकर 60 रुपये, गुवाहाटी में 62 से घटकर 61 रुपये, हैदराबाद में 61 से घटकर 60 रुपये और चेन्नई में 63 से घटकर 61 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया।