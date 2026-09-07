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Gold Silver Price Today: अमेरिका से आया एक डेटा और गिर गए सोने के भाव, चांदी वायदा में भी गिरावट, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

Gold Price Today 7th September 2026: अमेरिका में मजबूत जॉब डेटा से फेड रेट हाइक की उम्मीदों को बल मिला है। इससे सोने पर दबाव बन रहा है। यही कारण है कि घरेलू और वैश्विक बाजार में कीमतें लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Sep 07, 2026

Gold Price Today

सोने की कीमतों में गिरावट आई है। (PC: AI)

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को गिरावट देखने को मिली है। घरेलू हाजिर और वायदा दोनों बाजारों में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 10 बजकर 45 मिनट पर दिल्ली में 24 कैरेट सोने का रेट 650 रुपये की गिरावट के साथ 1,54,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोने का रेट 600 रुपये गिरकर 1,41,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 490 रुपये की गिरावट के साथ 1,15,760 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी की घरेलू हाजिर रेट दिल्ली में बिना किसी बदलाव के साथ 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी।

बड़े शहरों में गोल्ड के रेट

शहर24 कैरेट सोना (₹ प्रति 10 ग्राम)22 कैरेट सोना (₹ प्रति 10 ग्राम)18 कैरेट सोना (₹ प्रति 10 ग्राम)
चेन्नई₹1,54,150₹1,41,300₹1,19,000
मुंबई₹1,54,150₹1,41,300₹1,15,610
दिल्ली₹1,54,300₹1,41,450₹1,15,760
कोलकाता₹1,54,150₹1,41,300₹1,15,610
बेंगलुरु₹1,54,150₹1,41,300₹1,15,610
हैदराबाद₹1,54,150₹1,41,300₹1,15,610
केरल₹1,54,150₹1,41,300₹1,15,610
पुणे₹1,54,150₹1,41,300₹1,15,610
वडोदरा₹1,54,200₹1,41,350₹1,15,660
अहमदाबाद₹1,54,200₹1,41,350₹1,15,660
जयपुर₹1,54,300₹1,41,450₹1,15,760

MCX पर सोने-चांदी का रेट

एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार को सोने की वायदा कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स पर 5 अक्टूबर की डिलीवरी वाला सोना सुबह 10 बजकर 25 मिनट पर 667 रुपये की गिरावट के साथ 1,52,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 4 दिसंबर की डिलीवरी वाली चांदी 10 बजकर 18 मिनट पर 1047 रुपये की गिरावट के साथ 2,36,611 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी।

सोने-चांदी में क्यों आई गिरावट

मजबूत यूएस जॉब डेटा से यूएस फेड रेट हाइक की उम्मीदों को बल मिला है। इससे वैश्विक बाजारों में सोना कमजोर पड़ा है, उधर सोने की हाजिर मांग भी कमजोर है। यही कारण है कि सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। यूएस जॉब ग्रोथ में तेजी आई है। जबकि बेरोजगारी दर अगस्त में 4.1 फीसदी पर बरकरार है। यह लेबर मार्केट में एक इंप्रूवमेंट दर्शाता है और अगले हफ्ते संभावित यूएस फेड रेट हाइक की आशंकाओं को बल मिला है।

एलपीएल फाइनेंशियल के चीफ इकोनॉमिस्ट Jeffrey Roach ने कहा, 'अगस्त में पेरोल में 1.62 लाख की बढ़ोतरी हुई है, जबकि जुलाई में हुई बढ़त के आंकड़े को संशोधित कर 21,000 कर दिया गया है। इस रिपोर्ट के बाद FOMC के कुछ और वोटिंग सदस्य ब्याज दरों पर सख्त रुख अपना सकते हैं। अगस्त के मजबूत पेरोल आंकड़ों को देखते हुए 16 सितंबर की बैठक में को फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बढ़ रहा है। हालांकि, अगर नीति निर्माता दरें नहीं बढ़ाते हैं तो बाजार में अस्थिरता और बढ़ सकती है। इससे सोने की कीमतों पर दबाव बन रहा है।'

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.55 फीसदी या 24.80 डॉलर की गिरावट के साथ 4,451.80 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.61 फीसदी या 27.05 डॉलर की गिरावट के साथ 4402.93 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी गिरावट आई है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 0.35 फीसदी या 0.23 डॉलर की गिरावट के साथ 66.52 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.47 फीसदी या 0.31 डॉलर की गिरावट के साथ 65.89 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

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Updated on:

07 Sept 2026 12:13 pm

Published on:

07 Sept 2026 12:10 pm

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