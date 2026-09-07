Gold Silver Price Today: अमेरिका से आया एक डेटा और गिर गए सोने के भाव, चांदी वायदा में भी गिरावट, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को गिरावट देखने को मिली है। घरेलू हाजिर और वायदा दोनों बाजारों में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 10 बजकर 45 मिनट पर दिल्ली में 24 कैरेट सोने का रेट 650 रुपये की गिरावट के साथ 1,54,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोने का रेट 600 रुपये गिरकर 1,41,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 490 रुपये की गिरावट के साथ 1,15,760 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी की घरेलू हाजिर रेट दिल्ली में बिना किसी बदलाव के साथ 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी।