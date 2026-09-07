7 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

HDFC Bank ने ग्राहकों को दी राहत, MCLR में की कटौती, फ्लोटिंग रेट वाले लोन्स पर कम बनेगी EMI

HDFC Bank MCLR Rate: एचडीएफसी बैंक ने 7 सितंबर 2026 से अपनी एमसीएलआर दरों में 5 से 10 आधार अंकों तक की कटौती की है। अब बैंक की MCLR 7.90 फीसदी से 8.60 फीसदी के बीच है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Sep 07, 2026

HDFC bank

HDFC bank ने एमसीएलआर को घटाया है। (PC: AI)

HDFC Bank Home Loan Interest Rate: देश के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत दी है। एचडीएफसी बैंक ने अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट्स यानी MCLR को घटाया है। बैंक ने कई अवधियों के लिए एमसीएलआर को 0.10 फीसदी तक घटाया है। नई एचडीएफसी बैंक एमसीएलआर रेट्स 7 सितंबर 2026 से प्रभावी रहेंगी। बैंक ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह जानकारी दी है। इस संशोधन से एचडीएफसी बैंक की एमसीएलआर लोन की अवधि के आधार पर 7.90 फीसदी से 8.60 फीसदी की रेंज में आ गई है। इससे पहले एचडीएफसी बैंक की एमसीएलआर रेट 8 फीसदी से 8.65 फीसदी की रेंज में थी।

किस अवधि पर कितनी घटी रेट

एचडीएफसी बैंक ने अपनी ओवरनाइट एमसीएलआर को 8 फीसदी से घटाकर 7.90 फीसदी कर दिया है। इसके साथ ही 1 महीने की एमसीएलआर को भी 8 फीसदी से घटाकर 7.90 फीसदी कर दिया है। 3 महीने की अवधि के लिए एचडीएफसी बैंक ने एमसीएलआर को 8.15 फीसदी से घटाकर 8.05 फीसदी कर दिया है। बैंक ने 6 महीने की एमसीएलआर को 8.30 फीसदी से घटाकर 8.25 फीसदी कर दिया है।

लोन की अवधिMCLR दर
ओवरनाइट7.90%
1 महीना7.90%
3 महीने8.05%
6 महीने8.25%
1 साल8.35%
2 साल8.45%
3 साल8.60%

एक साल की एमसीएलआर को 8.40 फीसदी से घटाकर 8.35 फीसदी कर दिया है। 2 साल की अवधि के लिए एमसीएलआर को 8.55 फीसदी से घटाकर 8.45 फीसदी कर दिया गया है। वहीं, 3 साल की एमसीएलआर को 8.65 फीसदी से घटाकर 8.60 फीसदी कर दिया गया है। इस तरह एचडीएफसी बैंक ने अपनी एमसीएलआर में 0.05 फीसदी से 0.10 फीसदी तक की गिरावट की है।

MCLR क्या होती है?

MCLR यानी Marginal Cost of Funds-based Lending Rate वह न्यूनतम ब्याज दर है, जिसके आधार पर बैंक कुछ तरह के लोन की ब्याज दर तय करता है। आसान भाषा में कहें तो यह बैंक की लोन पर ब्याज दर की एक निचली सीमा होती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2016 में एमसीएलआर व्यवस्था लागू की थी। एमसीएलआर में बदलाव होने पर उससे जुड़े फ्लोटिंग रेट वाले लोन की ब्याज दर और ईएमआई पर असर पड़ सकता है। ज्यादातर होम लोन पर फ्लोटिंग ब्याज दर होती है। हालांकि, ब्याज दर और ईएमआई पर वास्तविक असर लोन के रीसेट नियम और लोन की शर्तों पर निर्भर करता है।

HDFC Bank की बेस रेट कितनी है?

एमसीएलआर के अलावा एचडीएफसी बैंक में बेस रेट भी चलती है। बैंक की मौजूदा बेस रेट 8.70% है। यह दर 24 जून 2026 से प्रभावी है। एचडीएफसी बैंक की बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट यानी BPLR भी 24 जून 2026 से 17.20% सालाना है। इससे पहले बैंक की BPLR 17.30 फीसदी थी।

FD पर कितना ब्याज मिल रहा है?

लोन के साथ बैंक की FD दरों पर भी ग्राहकों की नजर रहती है। एचडीएफसी बैंक फिलहाल सामान्य ग्राहकों को अलग-अलग अवधि की FD पर 2.75% से 6.50% तक ब्याज दे रहा है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी की ब्याज दर 3.25% से 7% तक है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Sept 2026 03:11 pm

Published on:

07 Sept 2026 03:11 pm

Hindi News / Business / HDFC Bank ने ग्राहकों को दी राहत, MCLR में की कटौती, फ्लोटिंग रेट वाले लोन्स पर कम बनेगी EMI

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

ESDS Software Solution के शेयर ने सिर्फ 2 सेशंस में ढाई गुना किया IPO निवेशकों का पैसा, एक्सपर्ट से जानिए खरीदें, बेचें या होल्ड करें

Stock Market Today
कारोबार

Gold Silver Price Today: अमेरिका से आया एक डेटा और गिर गए सोने के भाव, चांदी वायदा में भी गिरावट, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

Gold Price Today
कारोबार

Petrol Diesel Price: अमेरिका-ईरान के बीच जंग बढ़ने से 100 डॉलर के करीब पहुंचा कच्चा तेल, क्या पेट्रोल-डीजल जल्द होंगे महंगे?

Crude Oil Price
कारोबार

IPO Next Week: Rentomojo समेत 11 कंपनियों के आईपीओ अगले हफ्ते जुटाएंगे 7,055 करोड़ रुपये, जानिए प्राइस बैंड और अन्य डिटेल्स

IPO Next Week
कारोबार

PF Account: 3 साल तक पैसा जमा नहीं हुआ तो क्या बंद हो जाएगा PF खाता? जानिए क्या हैं EPFO के नियम

EPF Account Rules
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.