HDFC Bank ने ग्राहकों को दी राहत, MCLR में की कटौती, फ्लोटिंग रेट वाले लोन्स पर कम बनेगी EMI

HDFC bank ने एमसीएलआर को घटाया है। (PC: AI)
HDFC Bank Home Loan Interest Rate: देश के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत दी है। एचडीएफसी बैंक ने अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट्स यानी MCLR को घटाया है। बैंक ने कई अवधियों के लिए एमसीएलआर को 0.10 फीसदी तक घटाया है। नई एचडीएफसी बैंक एमसीएलआर रेट्स 7 सितंबर 2026 से प्रभावी रहेंगी। बैंक ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह जानकारी दी है। इस संशोधन से एचडीएफसी बैंक की एमसीएलआर लोन की अवधि के आधार पर 7.90 फीसदी से 8.60 फीसदी की रेंज में आ गई है। इससे पहले एचडीएफसी बैंक की एमसीएलआर रेट 8 फीसदी से 8.65 फीसदी की रेंज में थी।
एचडीएफसी बैंक ने अपनी ओवरनाइट एमसीएलआर को 8 फीसदी से घटाकर 7.90 फीसदी कर दिया है। इसके साथ ही 1 महीने की एमसीएलआर को भी 8 फीसदी से घटाकर 7.90 फीसदी कर दिया है। 3 महीने की अवधि के लिए एचडीएफसी बैंक ने एमसीएलआर को 8.15 फीसदी से घटाकर 8.05 फीसदी कर दिया है। बैंक ने 6 महीने की एमसीएलआर को 8.30 फीसदी से घटाकर 8.25 फीसदी कर दिया है।
|लोन की अवधि
|MCLR दर
|ओवरनाइट
|7.90%
|1 महीना
|7.90%
|3 महीने
|8.05%
|6 महीने
|8.25%
|1 साल
|8.35%
|2 साल
|8.45%
|3 साल
|8.60%
एक साल की एमसीएलआर को 8.40 फीसदी से घटाकर 8.35 फीसदी कर दिया है। 2 साल की अवधि के लिए एमसीएलआर को 8.55 फीसदी से घटाकर 8.45 फीसदी कर दिया गया है। वहीं, 3 साल की एमसीएलआर को 8.65 फीसदी से घटाकर 8.60 फीसदी कर दिया गया है। इस तरह एचडीएफसी बैंक ने अपनी एमसीएलआर में 0.05 फीसदी से 0.10 फीसदी तक की गिरावट की है।
MCLR यानी Marginal Cost of Funds-based Lending Rate वह न्यूनतम ब्याज दर है, जिसके आधार पर बैंक कुछ तरह के लोन की ब्याज दर तय करता है। आसान भाषा में कहें तो यह बैंक की लोन पर ब्याज दर की एक निचली सीमा होती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2016 में एमसीएलआर व्यवस्था लागू की थी। एमसीएलआर में बदलाव होने पर उससे जुड़े फ्लोटिंग रेट वाले लोन की ब्याज दर और ईएमआई पर असर पड़ सकता है। ज्यादातर होम लोन पर फ्लोटिंग ब्याज दर होती है। हालांकि, ब्याज दर और ईएमआई पर वास्तविक असर लोन के रीसेट नियम और लोन की शर्तों पर निर्भर करता है।
एमसीएलआर के अलावा एचडीएफसी बैंक में बेस रेट भी चलती है। बैंक की मौजूदा बेस रेट 8.70% है। यह दर 24 जून 2026 से प्रभावी है। एचडीएफसी बैंक की बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट यानी BPLR भी 24 जून 2026 से 17.20% सालाना है। इससे पहले बैंक की BPLR 17.30 फीसदी थी।
लोन के साथ बैंक की FD दरों पर भी ग्राहकों की नजर रहती है। एचडीएफसी बैंक फिलहाल सामान्य ग्राहकों को अलग-अलग अवधि की FD पर 2.75% से 6.50% तक ब्याज दे रहा है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी की ब्याज दर 3.25% से 7% तक है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग