HDFC Bank ने ग्राहकों को दी राहत, MCLR में की कटौती, फ्लोटिंग रेट वाले लोन्स पर कम बनेगी EMI

HDFC Bank Home Loan Interest Rate: देश के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत दी है। एचडीएफसी बैंक ने अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट्स यानी MCLR को घटाया है। बैंक ने कई अवधियों के लिए एमसीएलआर को 0.10 फीसदी तक घटाया है। नई एचडीएफसी बैंक एमसीएलआर रेट्स 7 सितंबर 2026 से प्रभावी रहेंगी। बैंक ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह जानकारी दी है। इस संशोधन से एचडीएफसी बैंक की एमसीएलआर लोन की अवधि के आधार पर 7.90 फीसदी से 8.60 फीसदी की रेंज में आ गई है। इससे पहले एचडीएफसी बैंक की एमसीएलआर रेट 8 फीसदी से 8.65 फीसदी की रेंज में थी।