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Stock Market Today: बाजार खुलते ही 400 पॉइंट टूटा सेंसेक्स, रियल एस्टेट और IT स्टॉक्स गिरे, उधर मेटल शेयरों में दिखी तेजी

IT Stocks Fall: आईटी, रियल एस्टेट, ऑटो और फार्मा शेयरों में आज अधिक गिरावट देखने को मिली है। वहीं, निफ्टी-50 पैक में सबसे अधिक तेजी बीईएल के शेयर में 2.48 फीसदी देखने को मिली।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Sep 08, 2026

Share Market Today

Share Market में गिरावट देखने को मिली है (PC: AI)

Share Market Today 8th September 2026: भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को गिरावट के साथ खुला है। बीएसई सेंसेक्स आज 162 अंक की गिरावट के साथ 75,970 पर खुला। शुरुआती कारोबार में 9 बजकर 30 मिनट पर यह 0.53 फीसदी या 402 अंक की गिरावट के साथ 75,729 पर ट्रेड करता दिखा। इस समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 27 शेयर लाल निशान पर और 3 शेयर हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.44 फीसदी या 105 अंक की गिरावट के साथ 23,674 पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

सेंसेक्स पैक के शेयरों में शुरुआती कारोबार में सबसे अधिक गिरावट सनफार्मा में 1.15 फीसदी, ट्रेंट में 1.10 फीसदी और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1.04 फीसदी देखने को मिली। इससे इतर सबसे अधिक तेजी बीईएल में 1.43 फीसदी दिखाई दी।

सेक्टोरल सूचकांकों का हाल

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर सबसे अधिक गिरावट निफ्टी रियल्टी में 1.03 फीसदी दिखाई दी। इसके अलावा, निफ्टी आईटी में 0.75 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.48 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेस 25/50 में 0.42 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.21 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.37 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.37 फीसदी और निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.27 फीसदी की गिरावट देखी गई। इससे इतर निफ्टी मेटल में 0.35 फीसदी, निफ्टी केमिकल्स में 0.07 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.07 फीसदी की तेजी देखी गई।

महंगे क्रूड से कंपनियों का मुनाफा घटने की आशंका

क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी लगातार निवेशकों को परेशान कर रही है। कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर के करीब पहुंच गई हैं। सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार डॉ रवि सिंह के अनुसार, कई कंपनियों में कच्चा माल पेट्रोलियम उत्पाद होता है, इससे उन कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। इसका सीधा असर कंपनियों के मुनाफे पर पड़ेगा। मंगलवार सुबह ब्रेंट क्रूड 0.59 फीसदी या 0.57 डॉलर की बढ़त के साथ 97.57 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, WTI क्रूड इस समय 1.60 फीसदी या 1.46 डॉलर की बढ़त के साथ 92.94 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा।

निफ्टी-50 के इन शेयरों में दिखी सबसे अधिक तेजी

कंपनी का नामशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत चेंज
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL)414.002.48%
एचडीएफसी लाइफ540.651.40%
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज1,018.001.19%
इटरनल322.700.59%
हिंदुस्तान यूनिलीवर1,967.500.38%
जेएसडब्ल्यू स्टील1,305.700.28%
अडानी पोर्ट्स1,698.400.24%
अपोलो हॉस्पिटल्स8,775.500.18%
कोल इंडिया419.500.16%
डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज1,146.000.16%
नेस्ले इंडिया1,400.000.14%
सोर्स- NSE, सुबह 10 बजे

निफ्टी-50 के इन शेयरों में दिखी सबसे अधिक गिरावट

कंपनी का नामशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत चेंज
श्रीराम फाइनेंस1,023.60-1.29%
महिंद्रा एंड महिंद्रा3,121.00-1.23%
भारती एयरटेल1,832.10-1.18%
ट्रेंट2,781.50-1.17%
आईसीआईसीआई बैंक1,412.00-1.09%
एशियन पेंट्स2,475.80-1.00%
मैक्स हेल्थकेयर983.20-0.89%
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स304.40-0.85%
एक्सिस बैंक1,255.20-0.85%
मारुति सुजुकी12,656.00-0.82%
एलएंडटी3,966.40-0.82%
अल्ट्राटेक सीमेंट11,090.00-0.76%
इंडिगो4,966.50-0.69%
एसबीआई लाइफ1,720.60-0.66%
विप्रो171.70-0.64%
रिलायंस इंडस्ट्रीज1,301.10-0.64%
सोर्स- NSE, सुबह 10 बजकर 10 मिनट पर

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

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Updated on:

08 Sept 2026 10:24 am

Published on:

08 Sept 2026 10:19 am

Hindi News / Business / Stock Market Today: बाजार खुलते ही 400 पॉइंट टूटा सेंसेक्स, रियल एस्टेट और IT स्टॉक्स गिरे, उधर मेटल शेयरों में दिखी तेजी

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