Stock Market Today: बाजार खुलते ही 400 पॉइंट टूटा सेंसेक्स, रियल एस्टेट और IT स्टॉक्स गिरे, उधर मेटल शेयरों में दिखी तेजी

क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी लगातार निवेशकों को परेशान कर रही है। कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर के करीब पहुंच गई हैं। सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार डॉ रवि सिंह के अनुसार, कई कंपनियों में कच्चा माल पेट्रोलियम उत्पाद होता है, इससे उन कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। इसका सीधा असर कंपनियों के मुनाफे पर पड़ेगा। मंगलवार सुबह ब्रेंट क्रूड 0.59 फीसदी या 0.57 डॉलर की बढ़त के साथ 97.57 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, WTI क्रूड इस समय 1.60 फीसदी या 1.46 डॉलर की बढ़त के साथ 92.94 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा।