Vijay Kedia ने कैसे Neuland Laboratories के शेयर से लिया करीब 100 गुना रिटर्न, जानिए उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी

न्यूलैंड में केडिया का भरोसा केवल शेयर के भाव पर आधारित नहीं था। उनकी नजर कंपनी के peptide कारोबार और CDMO यानी Contract Development and Manufacturing Organization के फ्यूचर पर थी। जब उन्होंने कंपनी में निवेश किया, उस समय न्यूलैंड peptides सेक्टर में एक नया कारोबार तैयार कर रही थी। बाजार में इस अवसर को लेकर पूरी तरह स्पष्टता नहीं थी, लेकिन कंपनी के संकेतों से एक नए ग्रोथ सेक्टर की संभावना दिखाई दे रही थी। बाद में peptide कारोबार में देरी हुई। इसका असर शेयर पर भी पड़ा और भाव में तेज गिरावट आई। लेकिन केडिया के लिए यह कहानी खत्म होने का संकेत नहीं था। उनका कहना था कि किसी काम में देरी होने का मतलब यह नहीं कि उसकी कहानी खत्म हो गई। यही उनकी निवेश रणनीति का अहम हिस्सा है। वे ऐसी कंपनियों को तलाशते हैं जो कभी अच्छा प्रदर्शन कर चुकी हों, लेकिन किसी वजह से कुछ समय के लिए पटरी से उतर गई हों।