Bank Locker Rules: क्या बैंक लॉकर में सचमुच सेफ है आपका सोना, चोरी हुआ तो कौन करेगा भरपाई? जानिए नियम

बैंक लॉकर से गहने गायब होने का यह अकेला मामला नहीं है। अलग-अलग शहरों में पहले भी ऐसी शिकायतें सामने आती रही हैं। दिल्ली के कीर्ति नगर में एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसके बैंक लॉकर से करीब 60 लाख रुपये के गहने गायब हो गए। लखनऊ में एक बैंक की शाखा में चार लॉकर कथित तौर पर तोड़ दिए गए और करीब 48 लाख रुपये के सोने के गहनों के गबन का मामला सामने आया। फरीदाबाद में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसके परिवार ने बैंक शाखा पर लॉकर की देखरेख में लापरवाही का आरोप लगाया था। उनके मुताबिक, करीब एक किलो सोने और तीन किलो चांदी के गहने लॉकर से गायब मिले। लखनऊ में ही इस साल एक अन्य मामले में बैंक के लॉकर से करीब 1.5 करोड़ रुपये के गहने चोरी होने का आरोप लगाया गया था। ग्राहक ने बैंक कर्मचारियों पर चोरी का आरोप लगाया था।