Stock Market Today: कच्चे तेल ने बिगाड़ा बाजार का मूड, 500 पॉइंट टूटा सेंसेक्स, जानिए आज की गिरावट के 4 बड़े कारण

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के बजाय एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। मंगलवार को ईरान की ओर से अमेरिका को आर्थिक युद्ध की धमकी देने और अमेरिकी युद्धपोतों पर एडवांस्ड मिसाइल दागे जाने की खबरों ने चिंता बढ़ाई। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमले का असर भी देखने को मिला। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता के मुताबिक, अबहा, खमीस मुशैत, जजान और नजरान शहरों पर हुए हमलों में 73 लोग घायल हुए। इन घटनाओं का असर सिर्फ भू-राजनीतिक स्तर पर नहीं पड़ता। तेल की सप्लाई, शिपिंग और महंगाई जैसे मुद्दों के कारण दुनिया भर के शेयर बाजार प्रभावित होते हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता।