Gold Price Today: 5 दिन में करीब 2500 रुपये टूटा सोना, क्या महंगे क्रूड से गोल्ड पर लगातार बना रहेगा दबाव? जानें एक्सपर्ट की राय

सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार डॉ रवि सिंह के अनुसार, क्रूड ऑयल में इस तेजी से महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके साथ ही फेड रेट में बढ़ोतरी की उम्मीदें भी तेज हो रही हैं। 15-16 सितंबर को फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में ब्याज दरों में इजाफा होने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। ब्याज दर बढ़ने पर निवेशक बिना ब्याज वाले एसेट गोल्ड को छोड़कर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड की तरफ आकर्षित होते हैं। यही कारण है कि सोने में दबाव देखने को मिल रहा है। डॉ रवि के अनुसार, आने वाले दिनों में सोने के भाव रेंज बाउंड रह सकते हैं। यानी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर सकते हैं।