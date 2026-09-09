Stock Market Today: IT शेयरों में भारी गिरावट और क्रूड ऑयल के 99 डॉलर से ऊपर पहुंचने से टूटा मार्केट, सेंसेक्स 500 पॉइंट डाउन

Why Share Market Fall Today: भारतीय शेयर बाजार में आज बुधवार को भी गिरावट देखने को मिल रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 361 अंक की गिरावट के साथ 75,216 पर खुला। शुरुआती कारोबार में 9 बजकर 34 मिनट पर यह 0.67 फीसदी या 505 अंक की गिरावट के साथ 75,076 पर ट्रेड करता दिखा। इस समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 8 शेयर हरे निशान पर और 22 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.51 फीसदी या 118 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर ट्रेड करता दिखाई दिया।