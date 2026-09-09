Adani Group पुराना कर्ज चुकाने के लिए 2.5 अरब डॉलर का नया विदेशी लोन लेने की कर रहा तैयारी, जानिए क्या हो सकती है डील

इस फंडिंग के लिए अडानी ग्रुप की कई बड़े अंतरराष्ट्रीय बैंकों के साथ बातचीत चल रही है। इनमें DBS Group Holdings, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) और Standard Chartered जैसे नाम शामिल हैं। मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, बैंकों की ओर से अगले दो से तीन सप्ताह में डील पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। लोन अक्टूबर के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। अगर पूरी योजना तय समय पर पूरी होती है तो यह इस साल भारत की सबसे बड़ी ऑफशोर लोन डील होगी। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक, इससे पहले Adaniconnex का 1.13 अरब डॉलर का कर्ज इस साल का बड़ा ऑफशोर लोन रहा है।