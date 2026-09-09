Car Buying Tips: Salary के हिसाब से कितनी महंगी कार खरीदना सही? 50 हजार से 3 लाख रुपये तक की कमाई पर समझें बजट

Salary wise Car Budget: कार खरीदना सिर्फ उसकी EMI चुकाने का मामला नहीं है। असली सवाल यह है कि कार खरीदने के बाद आपकी बाकी जिंदगी आराम से चलती रहेगी या नहीं। घर के बाद कार आमतौर पर सबसे बड़े खर्चों में से एक होती है। इसलिए सिर्फ यह देखकर फैसला करना कि बैंक कितना लोन देने को तैयार है, सही तरीका नहीं है। आपकी सैलरी के साथ किराया, मौजूदा EMI, निवेश, बीमा, पेट्रोल या चार्जिंग और रोजमर्रा के खर्च भी मायने रखते हैं। यानी कार उतनी ही महंगी खरीदें, जिससे आपकी बचत और निवेश पर असर न पड़े।