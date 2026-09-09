Share Market Fall: लगातार तीसरे दिन टूटा बाजार, सेंसेक्स 813 अंक लुढ़का, जानिए आज की गिरावट के 6 बड़े कारण

मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने यमन से सऊदी अरब के कई शहरों पर हमले किए। इसके बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया। अमेरिकी सेना की ओर से ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाए जाने की खबरों के बीच ईरान की ओर से भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया गया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि उसने खाड़ी क्षेत्र में दो अमेरिकी जहाजों और आठ तेल टैंकरों पर हमला किया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, यह कार्रवाई पांच ईरानी टैंकरों पर अमेरिकी हमले के जवाब में की गई। बढ़ते तनाव ने निवेशकों को फिर से सतर्क कर दिया है। बाजार को डर है कि अगर संघर्ष लंबा खिंचा तो इसका सीधा असर तेल की सप्लाई पर पड़ सकता है।