‘उन्होंने हमारी नकल की’, iPhone Duo पर Samsung का तंज, Duolingo ने दिया करारा जवाब, सोशल मीडिया पर छिड़ी मजेदार जंग

Apple Vs Samsung: एपल के पहले फोल्डेबल iPhone Duo की लॉन्चिंग सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया तक सीमित नहीं रही। फोन के बाजार में उतरते ही सोशल मीडिया पर Samsung और Duolingo के बीच ऐसी नोकझोंक शुरू हो गई, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया। कुछ ही पोस्ट के बाद यह मामला वायरल हो गया और एक्स पर लाखों व्यूज बटोरने लगा। मामला तब शुरू हुआ जब सैमसंग ने एपल के नए फोल्डेबल फोन को लेकर तंज कसा। सैमसंग का इशारा साफ था कि फोल्डेबल फोन का डिजाइन कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कंपनी कई साल से गैलेक्सी Z सीरीज के तहत ऐसे फोन बेच रही है।