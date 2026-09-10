PG Owner नहीं लौटा रहा Security Deposit तो क्या करें? जानिए किराएदार के कानूनी अधिकार

पीजी में रहने वाला व्यक्ति सिर्फ एक कमरा किराए पर नहीं लेता, बल्कि उसे सुरक्षित और रहने लायक माहौल मिलना भी जरूरी है। कमरे में साफ-सफाई, पर्याप्त रोशनी और हवा, पीने का साफ पानी, बिजली और पानी की ठीक व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। इमारत में आग से बचाव के जरूरी इंतजाम होना भी अहम है। इसके अलावा बिजली और प्लंबिंग व्यवस्था ठीक होनी चाहिए और परिसर में कीड़े-मकौड़ों जैसी समस्या नहीं होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने का अधिकार मिलता है। इसी व्यापक अधिकार के संदर्भ में रहने की जगह का सुरक्षित होना भी महत्वपूर्ण है। अगर पीजी में बुनियादी सुरक्षा या स्वच्छता की गंभीर कमी है, तो किराएदार स्थानीय प्रशासन, नगर निकाय या उपभोक्ता अधिकार से जुड़े मंच पर शिकायत कर सकता है।