Income Tax Refund: ITR भरने के कई दिन बाद भी नहीं मिला टैक्स रिफंड? घर बैठे ऑनलाइन चेक करें स्टेटस और जाने वजह

रिफंड तब बनता है जब किसी व्यक्ति ने पूरे साल में जितना टैक्स चुकाया है, उसकी वास्तविक टैक्स देनदारी उससे कम निकलती है। TDS, TCS, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के जरिए जमा की गई रकम अगर ज्यादा है, तो अतिरिक्त पैसा रिफंड के रूप में मिल सकता है। लेकिन आईटीआर फाइल करना और रिफंड मिलना दो अलग-अलग प्रक्रिया हैं। पहले रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन होना जरूरी है। इसके बाद इनकम टैक्स विभाग रिटर्न को प्रोसेस करता है। रिटर्न प्रोसेस होने के बाद ही रिफंड जारी किया जाता है। इसलिए सिर्फ आईटीआर दाखिल करने के आधार पर यह मान लेना कि पैसा तुरंत बैंक खाते में आ जाएगा, सही नहीं है।