Stock Market Crash: कच्चा तेल 108 डॉलर पर पहुंचा तो क्रैश हुआ शेयर मार्केट, निवेशकों को 6 लाख करोड़ का नुकसान, जानें इस गिरावट के 5 बड़े कारण

अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेज उछाल भी दुनिया भर के शेयर बाजारों के लिए चिंता का कारण बन गया है। शुक्रवार को अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.98% तक पहुंच गई। यानी यह 5% के बेहद करीब है। महंगाई और अमेरिका के बढ़ते कर्ज को लेकर चिंता के बीच बॉन्ड यील्ड ऊपर गई है। निवेशकों को अब डर है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपना सकता है। ऊंची बॉन्ड यील्ड की वजह से विदेशी निवेशकों को शेयर बाजार के मुकाबले अमेरिकी बॉन्ड ज्यादा आकर्षक लग सकते हैं। ऐसे में उभरते बाजारों से पैसा निकलने का खतरा बढ़ जाता है। विजयकुमार के अनुसार 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड का 5% के करीब पहुंचना वैश्विक शेयर बाजार के लिए बड़ा दबाव है। इससे दुनिया भर के इक्विटी बाजारों में गिरावट का खतरा बढ़ सकता है।