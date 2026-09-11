PM Modi Gifts Putin: पीएम मोदी का खास उपहार, राष्ट्रपति पुतिन को दी तिरुक्कुरल की रूसी अनुवादित पुस्तक

तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की रचना तिरुक्कुरल तमिल साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित ग्रंथों में शामिल है। इसमें कुल 1,330 दोहे हैं, जिनमें नैतिकता, सदाचार, शासन, प्रेम और जीवन जीने के तौर-तरीकों जैसे विषयों पर विचार व्यक्त किए गए हैं। मोदी ने इसका रूसी भाषा में संस्करण पुतिन को देकर यह भी सुनिश्चित किया कि वे इस महत्वपूर्ण भारतीय साहित्यिक कृति को अपनी भाषा में समझ सकें।