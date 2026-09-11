PM Modi Putin Meeting: नरेंद्र मोदी-व्लादिमीर पुतिन की भारत मंडपम में मुलाकात शुरू, रक्षा सौदों पर टिकी नजर

India Russia Relations: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक शुरू हो गई है। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सहयोग को लेकर अहम बातचीत होने की उम्मीद है। रक्षा क्षेत्र से जुड़े बड़े समझौतों पर भी सभी की नजर है। पुतिन शुक्रवार से भारत के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। उनका यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। पुतिन के साथ रूस का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।