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पुराना पासपोर्ट, विदेश यात्राएं और पिता से कनेक्शन; मुंब्रा युवती के मामले में ATS की जांच तेज

Nameerah Tariq Khan Passport Case: महाराष्ट्र ATS मुंब्रा की 19 वर्षीय नामीरा तारिक खान के नए पासपोर्ट की जांच कर रही है। आरोप है कि आवेदन के दौरान पुराने पासपोर्ट की जानकारी नहीं दी गई। जांच एजेंसियां उसके पुराने पासपोर्ट, विदेश यात्राओं और पिता तारिक खान से संभावित संबंधों की भी जांच कर रही हैं।
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भारत

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Harshul Mehra

Sep 11, 2026

nameerah tariq khan passport case ats investigation

मुंब्रा युवती के मामले में ATS की जांच तेज। फोटो सोर्स-IANS

Nameerah Tariq Khan Passport Case: महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) मुंब्रा की 19 वर्षीय युवती नामीरा तारिक खान के नए पासपोर्ट की जांच कर रही है। जांच एजेंसियों को कथित तौर पर पता चला है कि नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय युवती ने अपने पुराने पासपोर्ट की जानकारी नहीं दी थी। मामले ने उस समय और गंभीर रूप ले लिया जब एजेंसियों को कथित तौर पर पता चला कि नामीरा के पिता तारिक खान का संबंध इंडियन मुजाहिदीन (IM) और प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) से जुड़े मामलों से रहा है।

प्रारंभिक जांच के बाद मुंब्रा पुलिस ने नामीरा तारिक खान के खिलाफपासपोर्ट एक्टकी धारा 12(1)(b) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 318(2), 212 और 3(5) के तहत FIR दर्ज की है।

पुराने और नए पासपोर्ट की जांच कर रही ATS

जांच एजेंसियां नामीरा के पुराने और नए दोनों पासपोर्ट, विदेश यात्रा से जुड़े रिकॉर्ड और उसके कथित तौर पर फरार पिता के साथ संभावित संबंधों की जांच कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, ATS को जानकारी मिली थी कि नामीरा ने कथित तौर पर अधूरी जानकारी देकर नया पासपोर्ट हासिल किया। जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि उसके पास पहले से उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जारी पासपोर्ट मौजूद था।

पासपोर्ट नियमों के तहत नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय मौजूदा या पुराने पासपोर्ट की जानकारी देना जरूरी होता है। अब ATS यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या नामीरा ने जानबूझकर पुराने पासपोर्ट की जानकारी छिपाई थी और किन परिस्थितियों में नया पासपोर्ट हासिल किया गया।

विदेश यात्राओं के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे

जांच एजेंसी नामीरा की विदेश यात्राओं का रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। सूत्रों के अनुसार, जब नामीरा नाबालिग थी तब उसके पास लखनऊ से जारी पासपोर्ट था। बताया गया है कि उसने इसी दस्तावेज के जरिए 2014 और 2016 में खाड़ी देशों की यात्रा की थी। जांचकर्ताओं को संदेह है कि इन यात्राओं के दौरान उसकी अपने पिता से मुलाकात हुई हो सकती है। हालांकि, अधिकारियों ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है और यह मामला जांच के दायरे में है। एजेंसियां इन यात्राओं के उद्देश्य और अन्य विवरणों का पता लगाने के लिए इमिग्रेशन रिकॉर्ड और दूसरी संबंधित जानकारियां खंगाल रही हैं।

पिता तारिक खान से जुड़े तीन मामलों की जांच

जांच के दौरान एजेंसियों को कथित तौर पर पता चला कि नामीरा के पिता तारिक खान के खिलाफ SIMI और इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े तीन मामले दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक, पहला मामला 2001 का है, जब उन पर कथित तौर पर SIMI से संबंध होने का आरोप लगा था। इसके बाद 2006 में मुंबई क्राइम ब्रांच ने उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत एक और मामला दर्ज किया था। वर्ष 2011 में उनके खिलाफ जाली मुद्रा से जुड़ा एक अन्य मामला दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, इस मामले में भी UAPA की गंभीर धाराएं लगाई गई थीं।

युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती का आरोप

जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि तारिक खान आक्रामक भाषण देने के लिए जाने जाते थे और SIMI तथा इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों के लिए युवाओं को कथित तौर पर कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने में शामिल थे। सूत्रों के अनुसार, एजेंसियां उन्हें इंडियन मुजाहिदीन के कथित ऑपरेटिव रियाज भटकल और यासिन भटकल के करीब मानती थीं। एजेंसियों ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने कई युवाओं को पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े प्रशिक्षण शिविरों में भेजा था।

भारत-नेपाल सीमा के पास कथित ट्रेनिंग सेंटर की भी जांच

ATS भारत-नेपाल सीमा के पास एक कथित ट्रेनिंग सेंटर की भी जांच कर रही है, जिसका संबंध इंडियन मुजाहिदीन से बताया गया है। एजेंसी के मुताबिक, ऐसा केंद्र कथित तौर पर 2006 में सक्रिय था। तारिक खान पर संदेह है कि उन्होंने युवाओं को वहां प्रशिक्षण के लिए भेजा और इसकी गतिविधियों में भूमिका निभाई।

पुणे के कोंढवा में युवाओं को पनाह देने का आरोप

जांच एजेंसियों ने आगे आरोप लगाया है कि 2007 में तारिक खान ने पुणे के कोंढवा इलाके में इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े कई युवाओं को कथित तौर पर पनाह दी थी। सूत्रों के अनुसार, वह वहां मौजूद थे और उन्होंने इन युवाओं को मोबाइल फोन के इस्तेमाल से जुड़ा प्रशिक्षण भी दिया था।

2011 के बाद भारत से बाहर जाने का दावा

सूत्रों के मुताबिक, तारिक खान 2011 के बाद भारत से बाहर चले गए थे और उनके किसी खाड़ी देश में रहने का संदेह है। अब उनके कथित ठिकाने की जानकारी भी जांच का हिस्सा है। एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि वह फिलहाल कहां हैं और नामीरा के साथ उनके संभावित संबंधों की क्या स्थिति है।

नामीरा की मां शबाना की गतिविधियां भी जांच के दायरे में

ATS नामीरा की मां शबाना की गतिविधियों और यात्रा रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार, शबाना ने कुछ समय पहले अपना पासपोर्ट रिन्यू कराया था और नामीरा के नए पासपोर्ट को लेकर जांच तेज होने के बाद वह वहां से चली गईं। एजेंसी नामीरा, उसकी मां और तारिक खान के बीच संभावित संबंधों की जांच कर रही है। साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पुराने पासपोर्ट की जानकारी कथित तौर पर क्यों छिपाई गई और क्या नामीरा की विदेश यात्राओं का उसके पिता से कोई संबंध था।

पुराने पासपोर्ट और विदेश यात्राओं से जुड़े रिकॉर्ड की जांच जारी

फिलहाल ATS नामीरा के पुराने पासपोर्ट, नए पासपोर्ट और विदेश यात्रा से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है। एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि पुराने पासपोर्ट की जानकारी कथित तौर पर छिपाने के पीछे क्या वजह थी और उसकी विदेश यात्राओं का उद्देश्य क्या था। मामले में नामीरा के पिता तारिक खान के कथित संबंधों और उनके संभावित ठिकाने की भी जांच जारी है।

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Updated on:

11 Sept 2026 03:09 pm

Published on:

11 Sept 2026 03:09 pm

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