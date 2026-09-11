पुराना पासपोर्ट, विदेश यात्राएं और पिता से कनेक्शन; मुंब्रा युवती के मामले में ATS की जांच तेज

जांच के दौरान एजेंसियों को कथित तौर पर पता चला कि नामीरा के पिता तारिक खान के खिलाफ SIMI और इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े तीन मामले दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक, पहला मामला 2001 का है, जब उन पर कथित तौर पर SIMI से संबंध होने का आरोप लगा था। इसके बाद 2006 में मुंबई क्राइम ब्रांच ने उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत एक और मामला दर्ज किया था। वर्ष 2011 में उनके खिलाफ जाली मुद्रा से जुड़ा एक अन्य मामला दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, इस मामले में भी UAPA की गंभीर धाराएं लगाई गई थीं।