कोल्हापुर की ‘महादेवी’ माधुरी की होगी घर वापसी, HPC के आदेश के बाद Vantara ने जताई सहमति

कोल्हापुर की 'महादेवी' के नाम से मशहूर हथिनी माधुरी की घर वापसी का रास्ता अब साफ हो गया है। हाई-पावर्ड कमेटी (HPC) ने 9 सितंबर 2026 को दिए अपने आदेश में कड़ी शर्तों के साथ माधुरी को कोल्हापुर स्थित नंदनी मठ वापस भेजने की अनुमति दे दी है। इस फैसले पर जामनगर स्थित वन्यजीव संरक्षण केंद्र वंतारा ने सुप्रीम कोर्ट और HPC के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने की प्रतिबद्धता जताई है। गौरतलब है कि माधुरी को 30 जुलाई 2025 को हाई-पावर्ड कमेटी के निर्देशों और बॉम्बे हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत देखभाल के लिए वंतारा लाया गया था।