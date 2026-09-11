BRICS Summit: 253 लोगों की हिरासत के बाद भी खतरा बरकरार? ISI हैंडलर शाहजाद भट्टी को लेकर थ्रेट एडवाइजरी जारी

BRICS Summit 2026 के दौरान दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले से ही विशेष तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां किसी भी छोटे स्तर के हमले या व्यवधान को गंभीरता से ले रही हैं। एजेंसियों का आकलन है कि इस तरह की गतिविधियों का उद्देश्य लोगों में डर पैदा करना, सुरक्षा बलों के संसाधनों का ध्यान दूसरी तरफ लगाना या कानून लागू करने वाली एजेंसियों की प्रतिक्रिया को परखना हो सकता है। गृह मंत्रालय (MHA) के मुताबिक, स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने इस नेटवर्क के खिलाफ समन्वित अभियान चलाया था। 12 अगस्त को हुई इस कार्रवाई में 14 राज्यों में 253 लोगों को हिरासत में लिया गया। यह अभियान खुफिया सूचनाओं को साझा करते हुए राज्य पुलिस बलों के साथ समन्वय में चलाया गया था।