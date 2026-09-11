BRICS पर भिड़े कांग्रेस के दो बड़े चेहरे! चिदंबरम बोले ‘फायदा क्या मिला?’ थरूर ने बताया क्यों है बड़ा मौका

BRICS Summit 2026: BRICS सम्मेलन को लेकर कांग्रेस के भीतर उठे सवालों ने अब सियासी रंग ले लिया है। वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने जहां हालिया BRICS बैठकों से भारत को मिले ठोस लाभ पर सवाल उठाए, वहीं पार्टी सांसद शशि थरूर ने इस मंच का खुलकर बचाव किया है। थरूर ने दिल्ली में होने वाले सम्मेलन को भारत के लिए प्रतिष्ठा और वैश्विक कूटनीति में प्रभाव बढ़ाने का अवसर बताया। उनके बयान ने पार्टी के भीतर BRICS को लेकर अलग-अलग नजरिए को सामने ला दिया है।