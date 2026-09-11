BRICS Summit 2026: BRICS में भारत का ‘मास्टरप्लान’! जयशंकर के ऐलान से स्टार्टअप, AI और कारोबार पर पड़ेगा बड़ा असर

S Jaishankar BRICS Speech 2026: भारत की अध्यक्षता में हो रहा BRICS Summit 2026 केवल कूटनीतिक बैठकों तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि आर्थिक सहयोग को नई दिशा देने की कोशिश भी सामने आ रही है। नई दिल्ली का जोर ऐसी व्यवस्था बनाने पर है, जिसमें सदस्य देशों के कारोबार को नए बाजार, साझेदार और तकनीकी अवसर मिलें। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इसी सोच को रेखांकित करते हुए नवाचार, स्टार्टअप, डिजिटल तकनीक और मजबूत आपूर्ति शृंखला को BRICS की अगली आर्थिक कहानी का अहम हिस्सा बताया।