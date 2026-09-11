BRICS Summit: 200 कंपनियां अर्धसैनिक बल तैनात, सोशल मीडिया पर भी नजर, दिल्ली छावनी में तब्दील

BRICS Summit 2026: राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 12 व 13 सितंबर को 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंच गए हैं। वहीं, अन्य मेहमानों के आने का सिलसिला भी जारी है। इसे लेकर भारत मंडपम की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस उच्च-स्तरीय आयोजन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए तैनाती, निगरानी और तैयारियों को बढ़ा दिया है।