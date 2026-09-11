Iran support Houthis: यमन के मोचा शहर पर हूतियों का कब्जा, ईरान हुआ खुश, बाघेर गालिबाफ ने कहा- ये अल्लाह की जीत

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी नेतृत्व की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब यमन के हूतियों ने महत्वपूर्ण लाल सागर शहर मोचा पर कब्जा कर लिया है, जिससे रणनीतिक बाब अल-मंडब जलडमरूमध्य पर उनका नियंत्रण बढ़ गया है। यह जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक है। मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ईरान-समर्थित हूतियों की आक्रामक कार्रवाई के बाद सऊदी समर्थित सरकारी सेना को पीछे हटना पड़ा। यमनी सरकार ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन अंसार अल्लाह हूतियों ने जबरदस्त हमले किए। आखिरकार बंदरगाह और शहर पर उनका कब्जा हो गया।