मणिपुर में CRPF काफिले पर फायरिंग, चार पहिया वाहन से आए हमलावरों ने बरसाईं गोलियां, कोई हताहत नहीं

पुलिस के अनुसार, हमलावरों ने सुरक्षा बलों की ओर कई राउंड फायर किए और इसके तुरंत बाद मौके से फरार हो गए। वे हाईवे के उत्तरी हिस्से की ओर सेक्माई गांव की दिशा में भागे। घटनास्थल के आसपास तलाशी के दौरान AK-47 की करीब आठ खाली कारतूस की खोखियां बरामद की गई हैं। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि गोलीबारी किस संगठन या समूह के लोगों ने की। हमले की सूचना मिलते ही इंफाल पश्चिम जिला पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। सेक्माई थाना पुलिस के जवानों ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। संबंधित थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।