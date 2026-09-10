नेशनल हेराल्ड केस में बड़ा अपडेट, ED की याचिका पर सुनवाई टली, पढ़ें अदालत में क्या हुआ?

यह मामला उन आरोपों से जुड़ा जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यंग इंडियन कंपनी के जरिए मात्र 50 लाख रुपये में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों पर कथित तौर पर अवैध नियंत्रण हासिल करने की साजिश रची थी। यंग इंडियन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी बहुमत शेयरधारक हैं। इस मामले की शुरुआत 2012 में हुई थी, जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में निजी शिकायत दाखिल की थी। शिकायत में AJL के अधिग्रहण को लेकर धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप लगाए गए थे। अब इस मामले में ED की याचिका पर अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।