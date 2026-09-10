Nepal Flood: पुनर्निर्माण के लिए चाहिए 4.74 अरब डॉलर, 1,377 मौतें, हजारों अब भी लापता

RDNA रिपोर्ट के अनुसार, कुल अनुमानित जरूरत का सबसे बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे की मरम्मत और बहाली पर खर्च होगा। इसके लिए करीब 473.572 अरब नेपाली रुपये यानी 3.1 अरब डॉलर की जरूरत का अनुमान है। यह कुल बहाली लागत का लगभग 75 फीसदी है। ऊर्जा क्षेत्र भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 759 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 13 जलविद्युत परियोजनाएं और 24 मेगावाट क्षमता वाले पांच सौर संयंत्र इसकी चपेट में आए हैं। ऊर्जा और पावर ग्रिड व्यवस्था को दोबारा दुरुस्त करने के लिए करीब 390.623 अरब नेपाली रुपये यानी 2.56 अरब डॉलर की जरूरत बताई गई है। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, नेपाल (IPPAN) के मुताबिक, भोटेकोशी और त्रिशूली नदी कॉरिडोर में 11 जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े 917 लोग अब भी संपर्क से बाहर हैं। बचाव टीमें यह भी पता लगा रही हैं कि कहीं ये लोग जलविद्युत सुरंगों में तो नहीं फंसे हैं।