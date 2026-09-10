Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक का दावा, लद्दाख में पिछले साल की हिंसा ‘रहस्यमयी’, मुकदमे वापस लेने की मांग

Ladakh Protest: लद्दाख को राज्य का दर्जा देने समेत अपनी मांगों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाया है। उन्होंने पिछले साल लद्दाख में हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा को लेकर सवाल उठाए और कहा कि यह घटना रहस्यमयी थी और इसे किसी तरह प्रभावित किया गया था। वांगचुक ने कहा कि वह अब भी इस मामले की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कई युवाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने मांग की कि इन युवाओं के खिलाफ चल रहे मामलों को वापस लिया जाना चाहिए।