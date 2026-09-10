पंजाब भाजपा अध्यक्ष के काफिले पर हमला, आप कार्यकर्ताओं पर घेरकर रोकने का आरोप, लौटते समय भी रास्ता रोका

गुलजार सिंह की संदिग्ध मौत के बाद भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। ढिल्लों के साथ भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनप्रीत सिंह बादल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और अश्वनी शर्मा भी मौजूद थे। ढिल्लों ने घटना पर जारी बयान में कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के शासन में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिड़बा जाते समय आप कार्यकर्ताओं ने उनके वाहन को घेर लिया और उसे आगे नहीं बढ़ने दिया।