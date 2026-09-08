‘पंजाब में खुलेआम बिक रहा चिट्टा, सरकार बनी मूकदर्शक’; गुलजार सिंह की मौत को लेकर BJP ने AAP पर साधा निशाना

इतना ही नहीं भाटिया ने दावा किया कि गुलजार सिंह पर मंत्री के खिलाफ कथित तौर पर अपशब्द कहने का आरोप लगाकर उनसे माफी मांगने के लिए दबाव बनाया गया। बीजेपी नेता के अनुसार, इस कथित उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना से गुलजार सिंह बेहद निराश हो गए और उन्होंने जहर खा लिया। जहर खाने के बाद गुलजार सिंह ने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने पंजाब में नशीले पदार्थों और ‘चिट्टा’ की कथित आसान उपलब्धता को लेकर सवाल उठाए और चार लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया।