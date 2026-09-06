Punjab News: अंतिम संस्कार के बाद परिवार को पता चला जिंदा है बेटा, जेल से आए फोन ने बदली पूरी कहानी

जानकारी मिलने पर परिवार के लोगों ने जेल जाकर युवक के बारे में पता किया। वहां उन्होंने रवि कुमार को जिंदा देखा। इसके बाद परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिस बेटे को वे मृत समझ चुके थे, वह उनके सामने जीवित था। बताया गया है कि रवि कुमार को जालंधर पुलिस ने करीब एक महीने पहले आवारागर्दी से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे कपूरथला सेंट्रल जेल में रखा गया था। इस दौरान परिवार को उसके जेल में होने की जानकारी नहीं मिली। अब सबसे बड़ा सवाल उस जले हुए शव की पहचान को लेकर है, जिसका परिवार ने रवि कुमार समझकर अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि शव की पहचान में गलती कैसे हुई।