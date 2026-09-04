DA Hike: पंजाब के 85 हजार कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता 60 फीसदी होगा

इसी आधार पर कैबिनेट सब-कमेटी ने 42 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी महंगाई भत्ता देने की सिफारिश की है। मंत्री के मुताबिक, पिछली सरकार ने 17 जुलाई 2020 को यह फैसला लिया था कि इसके बाद सरकारी नौकरी में आने वाले कर्मचारियों को पंजाब के वेतनमान की जगह केंद्रीय वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जाएगा। हालांकि, महंगाई भत्ते के मामले में उन्हें राज्य के कर्मचारियों के बराबर 42 फीसदी ही भुगतान किया जा रहा था। सरकार के इस प्रस्ताव से कर्मचारियों को हर महीने मिलने वाले वेतन में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, फिलहाल यह फैसला प्रस्ताव के स्तर पर है और मुख्यमंत्री भगवंत मान की मंजूरी के बाद ही इसे लागू किया जा सकेगा। सरकार की ओर से इसे कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग से जोड़कर देखा जा रहा है।