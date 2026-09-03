पंजाब की SIR वोटर लिस्ट में राघव चड्ढा का नाम ‘शिफ्टेड’, बोले- ‘राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई’

चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी सवाल उठाया कि आखिर उनके नाम को 'शिफ्टेड' किसने किया और इसे किस अधिकारी ने जांचकर आगे बढ़ाया। उन्होंने दावा किया कि वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया में अलग-अलग स्तर पर पंजाब सरकार के अधिकारी काम कर रहे हैं। इसी को आधार बनाकर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारियों के जरिए उन पर राजनीतिक दबाव बनाया गया।