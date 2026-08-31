Punjab Politics: ‘भगवंत मान तानाशाह की तरह कर रहे व्यवहार’, पंजाब में कर्मचारियों की हड़ताल पर BJP ने AAP सरकार पर साधा निशाना

Punjab Govt Employees Strike: पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल और मांगों को लेकर बीजेपी ने भगवंत मान सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों की मांगें पूरी करने के बजाय प्रदर्शनकारियों की सूची तैयार कर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों से बातचीत करने की मांग की।

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