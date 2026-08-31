सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर जमानत दिलाने की कोशिश, सुकेश चंद्रशेखर को 8 साल की सजा

फोन आने के बाद न्यायिक अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया और संबंधित जज के वास्तविक निजी सचिव से बात की। उन्हें बताया गया कि जज की ओर से ऐसा कोई फोन नहीं किया गया था। साथ ही, फोन करने वाले ने जिस व्यक्ति को जज का सचिव बताया था, वह उस कार्यालय में काम भी नहीं करता था।