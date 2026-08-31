जिम मालिक दीपक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, FIR से जुड़ी अगली सभी कार्रवाई और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

यह पूरा मामला कोटद्वार में एक दुकान के नाम को लेकर हुए विवाद से जुड़ा है। दरअसल इसी साल 26 जनवरी को कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक 70 वर्षीय मुस्लिम दुकानदार द्वारा अपनी दुकान के नाम में 'बाबा' शब्द इस्तेमाल करने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। मोहम्मद दीपक का आरोप है कि वह उस परेशान दुकानदार की मदद करने के लिए मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान भीड़ ने उनसे उनकी पहचान पूछी, जिसपर उनका बजरंग दल के कुछ सदस्यों से टकराव हो गया। इस पर उन्होंने खुद को मोहम्मद दीपक बताया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उल्टा उनके खिलाफ ही आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया।