उत्तराखंड बना अग्निवीरों के लिए मिसाल कायम करने वाला पहला राज्य, रोजगार सेल से मिलेगी नई राह

मुख्यमंत्री धामी के अनुसार, नवगठित अग्निवीर रोजगार सेल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सेवामुक्त अग्निवीरों को उनकी शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी कौशल और सैन्य अनुभव के अनुरूप ही उचित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। यह सेल न केवल सरकारी विभागों और संस्थानों में मौजूद रिक्तियों की जानकारी देगा, बल्कि निजी क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं से भी युवाओं को अवगत कराएगा। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर करियर संबंधी मार्गदर्शन और आवश्यक सहयोग भी प्रदान किया जाएगा, ताकि कोई भी अग्निवीर सेवा के बाद खुद को असहाय महसूस न करे। सरकार को उम्मीद है कि यह पहल युवाओं को नए करियर विकल्पों की ओर उन्मुख करेगी और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहायक साबित होगी।