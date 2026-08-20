फिल्मी अंदाज में ऑफिस में घुसे बदमाश! हल्द्वानी में नकली पुलिस बनकर 8 लाख कैश और मोबाइल की हुई लूट

जानकारी के मुताबिक, बुधवार देर रात एक कार गोरापड़ाव क्षेत्र स्थित कमर्शियल ऑफिस के बाहर आकर रुकी। कार से 8 से 10 बदमाश उतरे और सीधे ऑफिस के अंदर घुस गए। अंदर पहुंचते ही बदमाशों ने वहां मौजूद लोगों पर तमंचे तान दिए। उन्होंने खुद को पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) टीम का सदस्य बताया। अचानक हुई इस कार्रवाई से ऑफिस में मौजूद लोग डर गए। उन्हें लगा कि जुआ खेलने की सूचना मिलने पर पुलिस ने छापा मारा है। इसी वजह से किसी ने बदमाशों का विरोध नहीं किया।