उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, जानिए 21 से 25 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल समेत कुमाऊं के सीमांत जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है। इन इलाकों में आकाशीय बिजली चमकने और तेज गर्जना के साथ बौछारें पड़ने का भी अनुमान है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। कई जगह मलबा और पत्थर गिरने से छोटे-बड़े संपर्क मार्ग बाधित हुए हैं।