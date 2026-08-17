UP में तूफानी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी के अवदाब से बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, यह अवदाब अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल के ऊपर से होते हुए झारखंड की ओर उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ सकता है। सिस्टम के आगे बढ़ने के साथ इसके प्रभाव वाले क्षेत्रों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। लखनऊ मौसम विभाग ने जारी अलर्ट में बताया कि अगले तीन घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के कई जनपदों और आसपास के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चलने के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है।