आकाश आनंद की BSP में वापसी पर मायावती की दो टूक, बोली- उम्मीद है, अब पार्टी से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी

BSP Supremo Mayawati: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आकाश आनंद की पार्टी में वापसी और उन्हें फिर से नेशनल कोआर्डिनेटर बनाए जाने के पर सफाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए मायावती ने मीडिया रिपोर्टों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आकाश आनंद को पार्टी से 4 बार निकाले जाने की खबरें सही नहीं हैं। मायावती ने कहा कि आकाश आनंद को कल ही दोबारा BSP में लाया गया है और उन्हें फिर से पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके बाद से वह पार्टी के काम में जुट गए हैं।