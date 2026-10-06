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आकाश आनंद की BSP में वापसी पर मायावती की दो टूक, बोली- उम्मीद है, अब पार्टी से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी

Mayawati Statement on Akash Anand: बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद की वापसी पर बड़ा बयान दिया है। आकाश आनंद की BSP में वापसी और दोबारा नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाने के बाद मायावती ने मीडिया रिपोर्टों पर सफाई दी। जानिए बसपा प्रमुख ने क्या कहा...
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लखनऊ

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Mohsina Bano

Oct 06, 2026

Mayawati, BSP, UP Politics, Akash Anand, BSP, Ashok Siddharth

बसपा सुप्रीमो मायावती (PC: ANI)

BSP Supremo Mayawati: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आकाश आनंद की पार्टी में वापसी और उन्हें फिर से नेशनल कोआर्डिनेटर बनाए जाने के पर सफाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए मायावती ने मीडिया रिपोर्टों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आकाश आनंद को पार्टी से 4 बार निकाले जाने की खबरें सही नहीं हैं। मायावती ने कहा कि आकाश आनंद को कल ही दोबारा BSP में लाया गया है और उन्हें फिर से पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके बाद से वह पार्टी के काम में जुट गए हैं।

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Updated on:

06 Oct 2026 02:08 pm

Published on:

06 Oct 2026 02:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / आकाश आनंद की BSP में वापसी पर मायावती की दो टूक, बोली- उम्मीद है, अब पार्टी से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी

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